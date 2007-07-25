Вчені назвали найбрудніше море у світі

Середземне море є найзабрудненішим у світі, пише у понеділок іспанська газета "El Pais" з посиланням на провідних учених і організації захисників природи.

"Води Середземномор`я забруднені, особливо в районах великих портових міст, нафтопродуктами і іншими відходами, - воно стає небезпечним для здоров`я людини", - відзначає найбільш впливове в Іспанії періодичне видання.

За інформацією газети, яка використовує дані міжнародної організації захисників природи Greenpeace і іспанського Інституту дослідження світового океану, "в кожному кубічному метрі середземноморської води міститься 33 види різних відходів, а на кожен літр доводиться 10 грамів нафтопродуктів".

"Щорічно у води Середземномор`я зливається, навмисно або випадково, більше 400 тисяч тонн нафтопродуктів; на кожен кілометр морського дна припадає більше 1900 різних предметів, які є відходами людської діяльності", - наголошується в статті.

У ній наголошується, що "особливу небезпеку для флори і фауни Середземномор`я представляють відходи з пластмаси, концентрація яких особливо висока біля узбережжя".

"Найзабрудненішими прибережними районами в Іспанії є Барселона і прилеглі до неї зони (північний схід) і Альхесірас (південь країни)", - пише газета.

Вона вважає, що "не дивлячись на те, що щорічно Середземномор`я борознять 12 тисяч суден, 20% яких - танкери, основною причиною забруднення є викиди в море відходів з узбережжя".

"На берегах Середземного моря проживає 150 мільйонів чоловік, ще 200 мільйонів прибувають сюди кожне літо на відпочинок. У багатьох країнах в море потрапляють каналізаційні відходи, забруднення відбувається також за рахунок річок, які сюди впадають ", - повідомляє "El Pais".

Видання наводить думку професора екології Барселонского університету Жоана Роса (Joan Ros), який вважає, що "вся риба і всі морепродукти, що виловлюються в Середземномор`ї, забруднені".

Інший фахівець у сфері морського середовища Рікардо Агілар (Ricardo Aguilar) вважає, що "деякі види морських мешканців, особливо тунець і риба-меч, концентрують у своєму організмі меркурій, продукт забруднення Середземномор`я, вкрай небезпечний для людини".

РІА Новости