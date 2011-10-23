Два гірники загинули на приватній шахті на Луганщині

Два гірники загинули, ще один отримав травми в результаті обвалу породи на шахті приватного підприємства "Нестор і Ко" поблизу с. Картушино, Антрацитівського р-ну Луганської обл., повідомляє МНС України.

Обвал стався сьогодні вдень. На місці події працювали підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби. Тіла загиблих вже підняті на поверхню.