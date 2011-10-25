У Санкт-Петербурзі затримали українця, якого підозрюють у вбивствах

Співробітниками Інтерполу в Санкт-Петербурзі затримано громадянина України, якого підозрюють у вбивствах.

Про це УНІАН повідомили в Головному управління МВС РФ по Санкт-Петербургу і Ленінградській області.

«24 жовтня о 13.00 біля будинку 2/1 по вулиці Ушинського в рамках здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів відділом Національного центрального бюро Інтерполу ГУ МВС Росії по Санкт-Петербургу і Ленінградській області спільно із загоном спеціального призначення «Граніт» ГУ МВС затриманий 46-річний громадянин України С-єв, який з 1993 року перебуває у федеральному розшуку і з 2009 року в міжнародному розшуку за ініціативою правоохоронних органів України за скоєння злочинів, передбачених ст. 93, ч. 2 ст. 142 КК України (вбивство), запобіжний захід - арешт. У Санкт-Петербурзі і Ленінградській області затриманий перебував без реєстрації», - говориться в повідомленні .

Повідомляється, що затриманого доставлено до чергової частини 15-го відділу поліції УМВС по Калінінському району. Проінформовано ініціатора розшуку - НЦБ Інтерполу в Україні.