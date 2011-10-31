Нардеп-регіонал займеться видобутком алмазів у Південній Африці

Колишній радник Віктора Януковича і екс-власник телеканалу НТН - народний депутат Едуард Прутнік - інвестує у видобуток алмазів у Південній Африці. Як повідомляє "Коммерсант-Украина",підконтрольні йому структури близькі до того, щоб стати найбільшим акціонером Namakwa Diamonds. Зараз у компанії невеликий видобуток, але вона придбала досить перспективну ліцензію. На цьому пан Прутнік зупинятися не має наміру і зараз займається пошуком нових активів для інвестування на континенті.

Про те, що Едуард Прутнік стає власником великого пакета компанії Namakwa Diamonds, остання повідомила в річному звіті (закінчився 31 серпня), який у п`ятницю з`явився на сайті Лондонської фондової біржі. Належна йому Jarvirne Ltd (зареєстрована на Британських Віргінських островах) збільшує частку в Namakwa з 13,13% до 32,2% акцій.

Namakwa веде видобуток алмазів у ПАР і Конго, а також володіє активами в Анголі, Намібії і Лесото.

Компанія Jarvirne входить до складу групи Uvercon Едуарда Прутніка. Група володіє активами в Україні та за кордоном в галузях енергетики, видобутку алмазів, олова, міді, платини, золота, хрому, в сільському господарстві та рибній ловлі. Фінпоказники не розголошуються. На початку 2000-х років пан Прутнік обіймав посади заступника голови Донецької облради і заступника голови Донецької облдержадміністрації. З кінця 2002-го до початку 2005 року - радник прем`єр-міністра Віктора Януковича. З 2006 року - народний депутат від Партії регіонів. До 2009 року Едуард Прутнік володів телеканалом НТН, який продав групі "Інтер" в 2009 році. Тоді угода оцінювалася не менш ніж в $ 330 млн.