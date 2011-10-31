У «Мегалот» зірвано найбільший в Україні джек-пот – 13,81 мільйона

29 жовтня 2011 року був зірваний рекордний джек-пот лотереї «Мегалот» в сумі 13 млн. 810 тис. гривень.

Це найбільший джек-пот за всю історію існування лотереї «Мегалот» і найбільший в Україні на даний момент, повідомив УНІАН лотерейний оператор «МСЛ».

Вже відомо, що ставка в 20 грн. була зроблена 28 жовтня о 15:30 на точці продажу лотерей МСЛ у місті Львові, на вулиці Богдана Хмельницького, 176, в супермаркеті.

Оператор державних лотерей МСЛ щиро вітає щасливчика і запрошує звернутися за отриманням грандіозного виграшу.

Як зазначили в МСЛ, «Мегалот» - числова державна лотерея, що існує з 1 вересня 2001 року. Є правонаступником радянської лотереї «Спортлото». За всю історію існування лотереї «Мегалот» зробив мільйонерами дванадцять гравців. Від початку існування лотереї гравцями було виграно понад 85 млн. грн.