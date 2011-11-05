У Києві відновили зруйнований пам’ятник афганцям
01:00, 05 листопада 2011Суспільство
1330 0
Відбулось урочисте відкриття та освячення
В Іллінському сквері, який розташований у Подільському районі Києва, відновили пам’ятник воїнам-афганцям, який в ніч на 16 травня зруйнували невідомі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, урочисте відкриття відновленого пам’ятника відбулось 3 листопада за участю голови правління Київської міської спілки ветеранів Афганістану Миколи ГОНЧАРЕНКА, голови Подільської спілки ветеранів Афганістану Сергія АФІНДУЛІДІ, заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Валентина МІЩЕНКА, воїнів-афганців та громадськості.
Перед відкриттям пам’ятник освятив отець Василій зі Свято-Іллінської церкви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter