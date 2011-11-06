Мер Херсона розпорядився вивозити опале листя на звалище задарма

Мер Херсона розпорядився безплатно вивозити опале листя на міське звалище.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона, з метою поліпшення загального санітарного стану і впорядкування Херсона, мер обласного центру Володимир САЛЬДО видав розпорядження згідно з яким, з 3 листопада по 12 грудня цього року ТОВ «РІМЗ» доручено забезпечити безплатне прийняття на міське сміттєве звалище опалого листя і гілок від усіх бюджетних організацій міста.

Інформацію про хід вивезення листя і гілок на міське звалище, з вказуванням обсягів, ТОВ «РІМЗ» щотижня надаватиме у відділ комунального господарства і впорядкування міста управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

У той же час у повідомленні не вказується, чи прийматимуть вказані комунальні підприємства на утилізацію листя від населення безплатно.