В Одесі обікрали підводний човен

Двоє зловмисників проникли всередину підводного човна «Малютка» на території Одеського меморіального комплексу 411-ї батареї і викрали безліч деталей з кольорових металів, завдавши збитків в обсязі 3 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі по зв'язках з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

«Під час оперативно-розшукових заходів, здійснених працівниками Київського РВВС Одеси, викрадачі 25 і 17 років затримані і зізналися в скоєнні злочину», - уточнили в міліції.

У них вилучені речові докази, затримані відпущені під підписку про невиїзд.