У Луганську пройдуть Дні Львова

У Луганську 11 і 12 листопада пройдуть Дні Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міськради, для жителів Луганська львів'яни підготували більше 10 заходів, які покликані продемонструвати весь потенціал їхнього міста.

У п'ятницю, 11 листопада, львівська делегація зустрінеться з Луганським міським головою Сергієм КРАВЧЕНКОМ, а також поспілкується з місцевими туроператорами.

Після цього, о 12.00 на площі Героїв Великої Вітчизняної війни буде дано офіційний старт «Дням Львова в Луганську» - в ньому візьмуть участь представники Луганської та Львівської міських рад, а також актори львівського театру «Воскресіння» і музиканти джазового ансамблю «Lviv Jazz Quartet».

У цей же час на площі почнуть свою роботу рекламні павільйони, в яких луганці зможуть спробувати й купити каву та шоколад львівських виробників.

Цього ж дня гості зі Львова проведуть відкриті лекції в двох луганських вишах.

Увечері історик Ілько ЛЕМКО виступить у будинку творчої інтелігенції «Світлиця» й візьме участь у презентації книг про Львів. Екземпляри цих книг подарують учням середньої школи № 20.

12 листопада на площі Героїв ВВВ продовжать свою роботу рекламні павільйони зі львівською продукцією. Учасники офіційної делегації побувають на екскурсії по Луганську.