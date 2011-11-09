Уряд планує глобальну інвентаризацію держвласності

Уряд має намір провести повну інвентаризацію державної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО журналістам у середу.

«Треба провести інвентаризацію державного майна взагалі… Це як перепис населення, перепис об'єктів держвласності. Все, що є у цього заводу, які у нього є цехи, піонерські табори, Палац культури», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

За його словами, інвентаризацію проводитимуть відомства зі статусом центральних органів влади.

О.РЯБЧЕНКО відзначив, що подібна повна інвентаризація ще не проводилася, до цього вона була не всеохоплююча.

За словами голови ФДМУ, є реєстр держвласності, і час від часу він має уточнюватися. На сьогодні вже затверджено методику проведення інвентаризації, і уряд ще має затвердити відповідний порядок, сказав О.РЯБЧЕНКО.