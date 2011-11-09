Президент Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українців з Днем української писемності та мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: “9 листопада за православним календарем - день преподобного Нестора Літописця, святого, який залишив нам найдавнішу писемну пам`ятку Київської Русі. Ми в Україні відзначаємо цей день як свято писемності та мови. Це ще один привід поговорити про те, як ми дбаємо про розвиток писемності, літератури, мови і культури загалом. Ще одна можливість поміркувати, як нам їх розвивати. I я сподіваюся, що українські вчені, літератори - літописці нашої сучасності проведуть відвертий і корисний діалог із суспільством на ці животрепетні теми.

Як Президент України вітаю усіх із цим визначним днем. Робімо все, кожен на своєму місці, для того, щоб берегти і примножувати те велике надбання, яке принесли в Київську державу наші пращури, яке розвивали чимало наших земляків - від славного Івана Котляревського, котрого Тарас Шевченко назвав батьком сучасної української літературної мови, до Івана Франка, Лесі Українки, Максима Рильського, Павла Тичини, Дмитра Павличка, Івана Драча, Ліни Костенко, Бориса Олійника... Ціла плеяда великих письменників, поетів, драматургів і нині дбають про розвиток і збагачення нашої писемності, нашої мови та культури.

Вітаю усіх і щиро дякую корифеям слова і думки за значний внесок у скарбницю культури незалежної України”.