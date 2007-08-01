Матері засуджених за вбивства вимагають розслідувати факти катувань у міліції

Декілька матерів дітей, засуджених за вбивства, пікетуватимуть Генеральну прокуратуру з вимогою переглянути звинувачення.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили матері звинувачуваних Олександра САПУНА Надія САПУН і Олександра ВОСКОБОЙНИКА Єфросинія ВОСКОБОЙНИК. Всі вони – жителі міста Шостка Сумської області.

Зокрема, Н.САПУН розповіла, що її сина незаконно засудили за вбивство, якого він не скоював. За її словами, на вулиці, де вони проживають, було вбито жінку. Незважаючи на те, що жодні свідчення не вказували на її сина, за декілька днів його силоміць забрали працівники міліції, посадили до автомобіля і відвезли до відділу міліції, розповіла вона.

Н.САПУН заявляє, що потім протягом декількох днів слідчі шосткінської міліції знущались з її сина, били його, катували різними способами, вимагаючи зізнатися у вчиненні злочину. За словами матері, зрештою її сина “зламали”, і він підписав явку з повинною. Після цього рішенням суду його було засуджено до 10 років ув’язнення, 4 з яких він вже відбув. Жінка розповіла, що вже зверталася до усіх можливих інстанцій, зокрема й до генерального прокурора, але відповіді досі немає.

У свою чергу, Є.ВОСКОБОЙНИК розповіла, що її сина також звинувачують у вбивстві, і до нього також застосовували тортури.

Тепер Н.САПУН, Є.ВОСКОБОЙНИК та декілька інших жінок з Шостки, які потрапили у подібні ситуації, оголосили безстрокову акцію протесту під стінами Генпрокуратури. Вони вимагають переглянути рішення та розслідувати факти катувань і тортур, що чиняться у шосткінській міліції.

Жінки також завили, що готові розпочати суху голодовку та здійснити акти самоспалення.