Податкова за гроші ветеранів зробила мультфільм

Сьогодні в Києві відбувся прем`єрний показ мультфільму для дітей про податки «Місто мрії», створеного за підтримки Державної податкової служби України.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами одного з продюсерів мультфільму Артема ШЕРЕМЕТА, «досить складно сьогодні в Україні зробити нормальний 2D мультфільм. Взагалі складно зробити будь-який 2D мультфільм».

Він пояснив це тим, що в Україні складно зібрати професійних художників, адже вони працюють на території всієї країни.

Бюджет мультфільму становив 350 тис. грн. За словами голови ДПСУ Олександра КЛИМЕНКА, кошти були зібрані Асоціацією ветеранів Держподатслужби.

У прес-службі відомства також повідомили, що мультфільм буде в ротації на телебаченні, в кінотеатрах, а також його показуватимуть у школах. Крім того, він буде доступний в Інтернеті, зокрема в соціальних мережах.

У ДПСУ нагадали, що в грудні 2010 року Держподатадміністрація в Донецькій області оголосила творчий конкурс "Країна сплачених податків" на кращий сценарій мультиплікаційного фільму з податкової тематики. Всього на конкурс було подано 343 роботи від професійних сценаристів і аматорів із України, Росії й Білорусі.

20 квітня цього року відбулося офіційне представлення сценариста-переможця - білоруської письменниці Людмили БОГДАНОВОЇ.

В процесі роботи над мультфільмом було частково змінено сюжетну лінію і персонажів.