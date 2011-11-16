ЄБРР готовий кредитувати українців у рублях

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий кредитувати українські підприємства в російських рублях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в бесіді з журналістами повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

Так, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи розглядає ЄБРР можливість надання рублевих кредитів українським компаніям, він сказав: «У принципі, це можливо. При цьому, якщо газові розрахунки переводитимуться в рублі, то в російських банків, особливо державних, тут (в Україні - УНІАН) буде перевага».

А.КУУСВЕК повідомив, що в Росії 40% загального обсягу фінансування, яке проводиться ЄБРР, здійснюється в російських рублях, а це близько 1 млрд. євро в рублевому еквіваленті.

Щодо очікуваних обсягів рублевого кредитування в Україні А.КУУСВЕК сказав, що вони залежатимуть виключно від попиту на таке фінансування.

При цьому він зазначив, що валютні ризики при кредитуванні в рублях не нижчі за ризики, які виникають в українських підприємств при кредитуванні в доларах.

«Я б не сказав, що валютні ризики рублеві менше, аніж валютні ризики при кредитуванні в доларах», - сказав А.КУУСВЕК.