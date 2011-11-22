СБУ знищила наркотики, зібрані за два роки

На Волині Службою безпеки України за рішенням судів на одному з промислових підприємств міста Луцька знищено значну партію психотропних речовини, серед яких метамфетамін, амфетамін, а також елементи вибухового пристрою та спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління СБУ у Волинській області.

Ці предмети були вилучені співробітниками Служби безпеки України протягом останніх двох років і, згідно з вироками суддів, підлягають знищенню. Усі вони слугували речовими доказами у кримінальних справах, які розслідували слідчі УСБУ у Волинській області. Знищення доказів відбувалося у спеціальній печі при температурі 1000 градусів за Цельсієм.

Серед спалених предметів – велика кількість спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, закамуфльованих під брелоки автомобільних сигналізацій та запальнички, збут яких систематично здійснював мешканець Луцького району через мережу Інтернет. Вироком Луцького міськрайонного суду його засуджено за ч.1 та ч.2 ст.359 (незаконне придбання та збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинені повторно) Кримінального кодексу України та призначено покарання – 4 роки позбавлення волі.

Серед знищених наркотиків – близько трьох кілограмів метамфетаміну, які були вилучені у 2010 році в організаторів каналу контрабандного переміщення на територію України особливо небезпечних психотропних речовин – 43-річного громадянина Литовської Республіки та 31-річного громадянина України. За оцінками фахівців, вартість забороненого препарату на «чорному ринку» становила 40 тисяч євро. На даний час обоє зловмисників відбувають покарання.

Всього ж на Волині у минулому та нинішньому роках Службою безпеки України припинено діяльність 11 стійких каналів контрабандного ввезення наркотиків на територію країни, з незаконного обігу вилучено понад 13 кілограмів психотропних речовин.