У прокуратурі - дев'ять справ на кримського мільйонера

У провадженні прокуратури Криму перебуває дев`ять кримінальних справ стосовно бізнесмена, екс-депутата Сімферопольської міськради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА, він підозрюється в шахрайстві в особливо великому розмірі.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі наглядового відомства.

«Визнано потерпілими майже чотири десятки людей. Стільком кримчанам завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 2 млн. грн. внаслідок шахрайських дій бізнесмена », - йдеться в заяві прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, днями Й.ФАЙНГОЛЬДА, який контролює роботу найбільших речових ринків Сімферополя, знову затримали, а потім за рішенням суду заарештували на два місяці.

«Протипоказань проти утримання обвинуваченого в місцях попереднього ув`язнення на сьогодні немає», - стверджують у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, першу справу прокуратура Криму порушила проти Й.ФАЙНГОЛЬДА в травні. За версією слідства, на початку минулого року бізнесмен і двоє його спільників зібрали з підприємців понад 600 тис. грн., обіцяючи натомість надати їм місця в торговельному центрі, який нібито буде побудовано на місці торгових наметів, але слова не дотримали.

Центральний райсуд Сімферополя кілька разів звільняв екс-депутата з-під варти, а прокуратура відразу ж затримувала, пояснюючи свої дії порушенням чергової кримінальної справи.

За підрахунками адвоката Й.ФАЙНГОЛЬДА Ірини НЕНАЛТОВСЬКОЇ, бізнесмен провів під вартою 44 дні. У серпні його відпустив на свободу Ялтинський міськсуд.

За даними ЗМІ, бізнесмен - один з найбагатших людей Криму.