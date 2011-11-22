Свідок у справі Ландіка заявив, що йому пропонували стати потерпілим

Свідок у справі депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА Володимир КИСЕЛЬМАН повідомив у суді, що йому пропонували стати потерпілим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИСЕЛЬМАН заявив сьогодні під час слухання в Ленінському райсуді Луганська кримінальної справи за звинуваченням Р.ЛАНДІКА в побитті Марії КОРШУНОВОЇ.

За словами В.КИСЕЛЬМАНА, в міліції йому пропонували зробити його потерпілим у справі Р.ЛАНДІКА, але він відмовився.

Як сказав В.КИСЕЛЬМАН, на етапі слідства його допитували 4 рази, при цьому слідчі самі пропонували йому формулювання відповідей, згідно з якими він виглядав постраждалим від Р.ЛАНДІКА.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено в розшук і затримано в Краснодарі (РФ).