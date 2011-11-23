Янукович про школи, народжуваність і шахтарів

Янукович доручив уряду негайно відмовитися від практики непродуманого закриття шкіл

Київ. 22 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду негайно відмовитися від практики непродуманого закриття шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він переконаний, що практика закриття шкіл у шахтарських селах, селищах та поселеннях, де є недостатньо дітей, щоб за нинішніми нормами утримувати школу - непродумана і завдає багато проблем як батькам, так і дітям.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що людям у невеликих поселеннях, як, наприклад, у шахтарських селищах, і так живеться нелегко, народжуваність падає і через те, що важко з роботою, що молодь роз’їжджається. У таких умовах, вважає він, необхідно, аби влада допомагала, створювала більш сприятливі умови, а не ще більше ускладнювала людям життя.

Президент вимагає внести у закон про загальну середню освіту менший показник наповнюваності класів, що дасть можливість зберегти школи.

Також він вважає необхідними такі зміни у фінансуванні малокомплектних шкіл, які дали б їм можливість нормально функціонувати.

В.ЯНУКОВИЧ розпорядився внести зміни у Державну цільову програму «Шкільний автобус», які дали б можливість краще забезпечувати шахтарські школи необхідним транспортом.

У дорученні є й інші вимоги для нововведень, які дозволять зберегти школи у шахтарських селищах, йдеться у повідомленні.