Лауреатом премії ім.Мейса став Сергій Грабовський

Третім лауреатом премії «За громадянську позицію» імені Джеймса Мейса став публіцист, письменник та філософ Сергій ГРАБОВСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили в редакції газети «День», яка є організатором премії.

Журі премії майже одностайно підтримало кандидатуру С.ГРАБОВСЬКОГО, йдеться в повідомленні.

Як відзначив голова журі, відомий публіцист і дипломат Юрій ЩЕРБАК, він повністю підтримує рішення про призначення престижної премії ім. Дж.Мейса С.ГРАБОВСЬКОМУ, оскільки його статті вирізняються актуальністю і глибоким змістом.

«Кожен матеріал Сергія ГРАБОВСЬКОГО — це своєрідний політичний і публіцистичний перл, в якому події аналізуються об’єктивно та з великим знанням того, що, власне, стоїть за цими подіями. Він дає блискучі коментарі як з приводу історичних подій минулого, так і з приводу актуальних питань сьогодення, що хвилюють суспільство… Думаю, що таке рішення є на сьогодні найбільш адекватним», - зазначив Ю.ЩЕРБАК.

Вручення премії «За громадянську позицію» відбудеться 24 листопада у конференц-залі газети «День».

Як повідомлялося, премію «За громадянську позицію» імені Джеймса Мейса засновано головним редактором газети «День» Ларисою ІВШИНОЮ 2009 року. За її словами, «підтримувати громадянську позицію завжди складно, утім, це треба робити, а ще - культивувати пам’ять і вдячність». Тому «День» залучає кошти меценатів і підтримує авторів, чиї публіцистичні праці сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної самосвідомості, а також визнанню Голодомору геноцидом українців. Тобто, того, над чим так наполегливо і безупинно працював визначний вчений, дослідник Голодомору 1932-1933-го років, журналіст «Дня» Джеймс Мейс.

Першим лауреатом премії «За громадянську позицію» став публіцист та історик Ігор ЛОСЄВ, а 2010-го нагороду присудили журналісту «Дня» історику Ігореві СЮНДЮКОВУ.