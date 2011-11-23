Ошукані вкладники пікетували губернатора

22 листопада перед будівлею Запорізької облдержадміністрації обдурені вкладники кредитних спілок «Електрет-2», «Київ-кредит» та інших провели акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, кількасот осіб, які вийшли на акцію, вимагали від влади й правоохоронних органів притягти до відповідальності керівника кредитних спілок, який привласнив їхні грошові кошти, й вжити заходи для повернення вкладів.

За словами заступника голови Спілки захисту ошуканих вкладників і позикодавців Оксани ДОЛЖЕНКО, до восьми кредитних спілок і ТОВ «Електрет-2» жителями Запорізької області та інших регіонів було вкладено близько 200 млн. грн., які люди безуспішно намагаються повернути впродовж декількох років.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року УМВС України в Запорізькій області порушило кримінальну справу за фактом заволодіння посадовцями ТОВ «Електрет-2» чужим майном у особливо великих розмірах шахрайським шляхом (за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Як потерпілі у цій справі були названі 2 тис. жителів регіону, які втратили загалом близько 52 млн. грн.

Днями – після звернення прокуратури Запорізької області до ошуканих вкладників через ЗМІ - до правоохоронних органів звернулися ще 60 осіб, які постраждали від діяльності «Електрет-2».

22 листопада, за даними заступника прокурора Запорізької області Віталія БЕРЕГОВСЬКИХ, матеріали стосовно всіх постраждалих вкладників повинні бути передані на експертизу.