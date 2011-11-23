У Чернівцях "замінували" храм Богородиці

У Чернівцях в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 25-річного місцевого жителя, який «замінував» храм УГКЦ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, до міліції по спецлінії “102” зателефонував невідомий і повідомив, що в приміщенні собору “Успіння Пресвятої Богородиці” Української греко-католицької єпархії закладено вибухівку. На час проведення обстеження із культової споруди було евакуйовано 10 осіб. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вжитими заходами встановлено, що це було безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань.