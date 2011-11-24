У Севастополі горіла конюшня
Не виключають підпал
В селищі Любимівка Нахімовського району Севастополя сталася пожежа в стайні, де були коні.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС України у Севастополі.
За їх даними, загоряння сталося вночі 23 листопада. Місцеві жителі відчинили двері і частина тварин вибігла в поле.
Як зазначили в УМНС, гасіння пожежі тривало довго, оскільки повідомлення про пожежу надійшло пізно, а також поруч не було вододжерела. Через дві години вогонь вдалося ліквідувати.
В повідомленні зазначається, що при розбиранні попелища рятувальники виявили загиблу кобилу і декоративне порося. Дуже сильно обгоріла англо-арабська кобила «Гамбія», оскільки їй на спину впав обгорілий дах, тому тварину з опіками відвезли у ветеринарну клініку.
Стайня була у володінні приватних підприємців.
В прес-службі Управління МНС України у Севастополі не виключають, що “охоронці, які стежили за тваринами, можливо, причетні до спалаху”, бо коли “загорілася стайня, вони просто зникли з місця події, залишивши закритими ворота”.