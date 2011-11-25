У Севастополі водіїв маршруток хочуть навчити не хамити

У Севастополі для водіїв маршруток необхідно встановити дрес-код і провести з ними заняття з етики й естетики, аби поліпшити якість і культуру обслуговування городян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови міської держадміністрації Сергій САВЕНКОВ на засіданні колегії МДА, що розглядала питання підвищення безпеки дорожнього руху і впровадження організаційних, методичних та інформаційних заходів серед учасників дорожнього руху. «Водії часто не виховані, по-хамськи розмовляють з пасажирами, не виконують тих домовленостей, які вписані в договори з обслуговування ветеранів, інвалідів, соціально незахищених верств населення», - відзначив С.САВЕНКОВ.

Перший заступник губернатора доручив відділу транспорту і зв`язку МДА упродовж тижня розробити і представити адміністрації план-графік проведення методичних занять з водіями на підприємствах, які займаються перевезенням пасажирів. «Усі водії повинні пройти курс естетичного й етичного навчання. Необхідно також ввести дрес-код», - сказав С.САВЕНКОВ.

Крім того, за словами першого заступника керівника міста, «буде приділено особливу увагу технічному й естетичному стану транспортних засобів». «При укладенні договорів з перевізниками наступного року обов`язково враховуватимемо також, наскільки вони виконували умови конкурсу про безкоштовне перевезення ветеранів, інвалідів і соціально незахищених громадян», - відзначив С.САВЕНКОВ.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Севастополі маршрутна мережа складається із 97 маршрутів загального користування, з них 37 - соціально значущі і 60 - працюють на комерційній основі. Щодня на маршрути міста від 14 підприємств-перевізники виходить близько 1200 транспортних засобів, які здійснюють маршрутні перевезення.