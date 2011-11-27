На Черкащині наркотиками торгували через інтернет

В Черкаській області правоохоронці затримали наркодилерів, які продавали наркотики через Інтернет.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Черкаській області.

Зокрема, до правоохоронців надійшла інформація про те, що троє чоловіків розповсюджують на території області наркотичні речовини - амфетамін та марихуану.

Спілкування з клієнтами, які бажали придбати наркотичний засіб, відбувалося лише за допомогою мережі Інтернет. Зловмисники надавали покупцям реквізити рахунків, на які останні перераховували кошти, і лише після підтвердження того, що кошти надійшли на рахунок, з покупцями домовлялися про зустріч і передавали товар споживачеві.

Працівники міліції розробили спецоперацію, спрямовану на затримання наркоторговців. Оперативники провели декілька закупок наркотичного зілля. Під час однієї з таких закупок зловмисники були затримані працівниками міліції «на гарячому».

Під час проведення обшуків за місцем проживання наркоторговців працівники міліції вилучили велику кількість марихуани, понад 30 доз амфетаміну, обріз гладкоствольної мисливської рушниці та 4 тис. грн., отримані зловмисниками від незаконного збуту наркотиків.

Зараз всі наркоторговці знаходиться під вартою. Порушено ряд кримінальних справ за статтями 307 – «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та 263 – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.