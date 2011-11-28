У Львові пасажири виштовхали водія і викрали маршрутку

У Львові двоє пасажирів напідпитку виштовхали з маршрутки водія, один з них сів за кермо і поїхав далі.

Двоє 24-річних хлопців сіли в маршрутку вже у стані сп`яніння, але вирішили ще "добавити" прямо в автобусі, пише "Комсомольська правда в Україні". Вона почали пити горілку на задньому сидінні, при цьому голосно лаялися та сміялися. Крім них, в салоні було ще п`ятеро пасажирів.

"Водій спробував зробити їм зауваження: мовляв, якщо не заспокоїтеся, зараз висаджу. При цьому зупинив автобус", - розповіла газеті інспектор УДАІ Львова Ірина Пилат.

"Ті переглянулися, і кинулися до водія. Вони буквально випхали його з маршрутки, один з них сів за кермо і поїхав", - зазначила вона.

Інші пасажири почали обурюватися, водій побіг за автобусом. Але викрадачам далеко проїхати не вдалося – через метрів 100 вони зіткнулися з іншою маршруткою. Тут їх затримали інспектори ДАІ та відправили до райвідділку міліції.

Наразі у справі ведеться слідство. Яку статтю інкримінуватимуть юнакам - хуліганство чи викрадення транспортного засобу, встановлять правоохоронці.