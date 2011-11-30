За "коктейль Молотова" кримчанина відправили до психушки

Центральний районний суд Сімферополя відправив кримчанина, який влітку кинув пляшку із запальною сумішшю в будівлю Ради міністрів Криму, на примусове психіатричне лікування під посиленим наглядом.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомила керівник апарату суду Ельзара БЕКІРОВА.

Нагадаємо, 30-річний житель села Добре Сімферопольського району в серпні шпурнув «коктейль Молотова» в будівлю кримського уряду, в результаті зайнялися двері. Співробітники міліції затримали хулігана. Він заявив, що Крим - його дім, тому він що хоче, те й робить.