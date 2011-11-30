За "коктейль Молотова" кримчанина відправили до психушки
02:48, 30 листопада 2011Суспільство
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Як ціль він обрав Раду міністрів
Центральний районний суд Сімферополя відправив кримчанина, який влітку кинув пляшку із запальною сумішшю в будівлю Ради міністрів Криму, на примусове психіатричне лікування під посиленим наглядом.
Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомила керівник апарату суду Ельзара БЕКІРОВА.
Нагадаємо, 30-річний житель села Добре Сімферопольського району в серпні шпурнув «коктейль Молотова» в будівлю кримського уряду, в результаті зайнялися двері. Співробітники міліції затримали хулігана. Він заявив, що Крим - його дім, тому він що хоче, те й робить.
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