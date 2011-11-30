У вбивстві фотокора Розвадовського підозрюють його знайомого

Вбивство фотокореспондента тижневика «2000» Віталія Розвадовського має виключно побутове підґрунтя і ніяк не пов’язане з його професійною діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

«Конфлікт виник на побутовому ґрунті і ніяк не пов’язаний з професійною діяльністю», - сказав він.

На уточнююче запитання, чи справді підозрюваний у скоєнні вбивства перебуває у лікарні, він відповів позитивно, а на запитання, чи виживе, відповів: «Сподіваємось».

Водночас В.ФАРИННИК зазначив, що підозрюваний у вбивстві був знайомим В.Розвадовського.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада ввечері у Києві було вбито фотокореспондента газети «2000» В.Розвадовського.

За даними слідчих, між журналістом та особою, яка підозрюється у скоєнні злочину, виник конфлікт на сходовій клітині в одному із будинків на Харківському шосе.

Потерпілого з численними колото-різаними травмами шиї та обличчя було доставлено до Київської міської лікарні швидкої допомоги, де він помер від втрати крові.

29 листопада правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Під час бійки з В.Розвадовським він також отримав тілесні ушкодження. Встановлено, що конфлікт між потерпілим і підозрюваним стався на побутовому ґрунті.

Порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство.