У вбивстві фотокора Розвадовського підозрюють його знайомого
Конфлікт на побутовому грунті
|Віталій Розвадовський. Фото 2000.net.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.
«Конфлікт виник на побутовому ґрунті і ніяк не пов’язаний з професійною діяльністю», - сказав він.
На уточнююче запитання, чи справді підозрюваний у скоєнні вбивства перебуває у лікарні, він відповів позитивно, а на запитання, чи виживе, відповів: «Сподіваємось».
Водночас В.ФАРИННИК зазначив, що підозрюваний у вбивстві був знайомим В.Розвадовського.
Як повідомляв УНІАН, 28 листопада ввечері у Києві було вбито фотокореспондента газети «2000» В.Розвадовського.
За даними слідчих, між журналістом та особою, яка підозрюється у скоєнні злочину, виник конфлікт на сходовій клітині в одному із будинків на Харківському шосе.
Потерпілого з численними колото-різаними травмами шиї та обличчя було доставлено до Київської міської лікарні швидкої допомоги, де він помер від втрати крові.
29 листопада правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Під час бійки з В.Розвадовським він також отримав тілесні ушкодження. Встановлено, що конфлікт між потерпілим і підозрюваним стався на побутовому ґрунті.
Порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про навмисне вбивство.