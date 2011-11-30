Олег Скрипка в УНІАН презентує результати конкурсу «Україна моєї мрії»

1 грудня об 11.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція: «Олег Скрипка презентує результати конкурсу« України моєї мрії». Прес-конференція присвячена підведенню підсумків Міжнародного конкурсу письмових творчих робіт «Україна моєї мрії». Організатори та члени почесного журі конкурсу розкажуть, про що мріють українці, якою бачать ідеальну Україну. Буде надано інформацію про перебіг та результати конкурсу. Учасники: президент Європейської Асоціації Українців, голова оргкомітету конкурсу Олексій ТОЛКАЧОВ; рок-музикант, лідер групи «Воплі Відоплясова», ініціатор етнічного фестивалю "Країна мрій", член почесного журі конкурсу Олег СКРИПКА; філософ, академік НАНУ, директор Інституту філософії ім. Г. Сковороди, член почесного журі конкурсу Мирослав ПОПОВИЧ, президент Центру культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь», член почесного журі конкурсу Володимир ЯНЧЕНКО. Акредитація за тел.: (099) 545-18-84, е-mail: Petrushenko2004@mail.ru.

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