Азаров: у Росії немає жодної школи з українською мовою навчання
00:16, 01 грудня 2011Суспільство
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Актуальне питання
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає актуальним питання забезпечення права українцям, які живуть у Росії, навчатися українською мовою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентиною МАТВІЄНКО.
«Актуальне також питання забезпечення права українців, які проживають у Росії, на здобування освіти рідною мовою», - сказав М.АЗАРОВ.
Він зазначив, що в Росії немає жодної школи з українською мовою навчання.
Як підкреслив М.АЗАРОВ, лише в декількох школах у ряді російських регіонів українську мову включено як базовий предмет до шкільної програми.
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