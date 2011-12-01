Українці стали більше довіряти гривні?

Якщо у жовтні фізособи більш охоче відкривали депозити у валюті, то в листопаді співвідношення притоку гривневих та валютних вкладів було на рівні 50 на 50.

Про це повідомив заступник голови правління «Ощадбанку» Антон Тютюн, пише ZN.ua.

За словами А.Тютюна, упродовж листопада депозитний портфель населення в «Ощадбанку» збільшився на 170-180 млн грн.

«[У жовтні] люди забирали гривню, купували і вкладали долари. Купували по 8 з гаком. Зараз ми бачимо, що курс кращий. Ситуація вирівнялася. Співвідношення гривні і долара - десь навпіл», - зазначив банкір.

А.Тютюн звернув увагу на те, що за підсумками поточного року більше виграли ті вкладники, які відкрили гривневі депозити, а не валютні (за рахунок різниці в ставках).

Говорячи ж про адекватність ставок за вкладами в нацвалюті на сьогодні, банкір зауважив, що для кожного банку вони є різними. «Комусь добре і 15%, а комусь - 20%. У когось модель під 20% брати, а під 40% вкладати в споживчі кредити - це теж ефективно. Кожен будує свій бізнес по-своєму», - констатував фінансист