Українські пенсіонери від сьогодні розбагатіють на 16 гривень

Згідно із Законом "Про загальнообов`язкове державне пенсійному страхування", з нинішнього дня підвищується мінімальний розмір пенсії на 16 грн. - до 800 грн.

У зв`язку з цим Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій решті категорій пенсіонерів.

Так, розмір підвищення інвалідам війни I групи збільшиться з 392 грн. до 400 грн., II групи - з 313,6 грн. до 320 грн., III групи - з 235,2 грн. до 240 грн., учасникам бойових дій - зі 196 до 200 грн.

Також, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на одну людину з розрахунку на місяць, здійснюється перерахунок надбавки, передбаченої Законом "Про донорство крові і її компонентів". Її розмір з 1 грудня 2011 року становитиме 95,3 грн.

При цьому, згідно з пенсійною реформою, у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, розмір мінімальної пенсії за віком не підвищується, якщо пенсіонери здійснюють діяльність, пов`язану з отриманням доходу. Таким пенсіонерам пенсія перераховується після звільнення або припинення такої діяльності.