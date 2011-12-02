Україна може покарати Молдову за бур'яни

Україна може ввести санкції стосовно Молдови через системні порушення українських і міжнародних вимог фітосанітарного законодавства при ввезенні сільськогосподарських культур.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що Державна служба карантину рослин направила ряд нотифікаційних повідомлень, а також офіційний лист, в якому виклала своє занепокоєння ситуацією, що склалася, проте випадки виявлення шкідників не припиняються.

За три квартали цього року у вантажах соняшнику й кукурудзи, що надійшли з Молдови до Одеської області, було зафіксовано 407 випадків виявлення насіння бур`янів, які є карантинними для України. Ці товарні партії продукції супроводжувалися відповідними сертифікатами, виданими інспекторами Республіки Молдова. Проте супровідна документація не змогла гарантувати відсутність карантинних бур`янів у сільськогосподарських культурах.

У період із січня по жовтень цього року Державною службою з карантину рослин України було підготовлено й відправлено 196 нотифікаційних повідомлень Головній інспекції з фітосанітарного нагляду й насіннєвого контролю Республіки Молдова. У відповідь на це молдавська сторона запевнила, що службою буде вжито всіх заходів для запобігання в майбутньому виявлень у молдавських вантажах шкідливих організмів. Проте, незважаючи на цю гарантію, випадки фіксації карантинних бур`янів у вантажах із Молдови мають місце й надалі.

Так, уже в жовтні підготовлено 45 чергових нотифікацій. У разі подальшого виявлення порушень фітосанітарних вимог України, положень Міжнародної конвенції про захист рослин і міжнародних стандартів із фітосанітарних заходів із боку Республіки Молдова, Державна служба з карантину рослин України буде вимушена застосувати екстрені заходи, зокрема, повертати заражені вантажі на територію Молдови. Такі санкції будуть застосовані через високий ризик занесення й розповсюдження в південних регіонах України небезпечних бур`янів.