У Ялтинському порту зникла яхта вартістю 7 мільйонів

Кримською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості посадових осіб Ялтинського морського торговельного порту, де зникла яхта вартістю 7,1 млн грн., що знаходилася у порту на зберіганні.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Справу порушено за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

«Портовики не забезпечили збереження майна, внаслідок чого яхта зникла», - йдеться в прес-релізі.

Проводиться слідство.