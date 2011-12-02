У Ялтинському порту зникла яхта вартістю 7 мільйонів
15:37, 02 грудня 2011Суспільство
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Проводиться слідство
Кримською транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості посадових осіб Ялтинського морського торговельного порту, де зникла яхта вартістю 7,1 млн грн., що знаходилася у порту на зберіганні.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму.
Справу порушено за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
«Портовики не забезпечили збереження майна, внаслідок чого яхта зникла», - йдеться в прес-релізі.
Проводиться слідство.
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