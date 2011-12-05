В Азербайджані у ДТП загинули двоє львів'ян
17:23, 05 грудня 2011Суспільство
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Були у відрядженні
4 грудня о 21.00 у Сумгаїті (Азербайджан) внаслідок ДТП загинуло двоє працівників Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області.
45-річний радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування і 35-річний інженер-технолог перебували у відрядженні в одній із військових частин на базі ВПС для виконання гарантійного обслуговування та пусконалагоджувальних робіт на літаках.
Причини та обставини ДТП з’ясовує комісія зі спеціального розслідування теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області.
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