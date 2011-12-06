Начальника відділу Держкомзему вхопили за руку на оборудці з землею

У Вінницькій області викрито начальника районного відділу Держкомзему, який незаконно передав в оренду 5,6 га землі.

Як повідомляє Управління зв′язків з громадськістю МВС України, встановлено, що чиновник без зміни цільового призначення, за заниженою вартістю незаконно передав в оренду сільськогосподарському відкритому акціонерному товариству ділянку сільгосппризначення, зазначивши, що дана ділянка віднесена до пасовищ.

Внаслідок протиправних дій державі було завдано збитків на суму понад 714 тис. грн.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 365 та ч. 1, 2 ст. 366 (перевищення влади або службових повноважень і службове підроблення) Кримінального кодексу України.