Донецькі чорнобильці ніякої міліції зі слідством в очі не бачили

У Донецьку протестуючі чорнобильці заявляють, що правоохоронці жодних слідчих дій у наметовому містечку біля регіонального управління Пенсійного фонду - на місці загибелі 27 листопада їхнього товариша Геннадія Конопльова не проводили.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, учасники акції, які того вечора 27 листопада перебували в штабному наметі і за його межами, стверджують, що після розгрому і демонтажу намету, що призвело до смерті голодуючого Р. Конопльова, ніхто з міліції на місці події нічого не розслідував.

«Ніхто слідчих дій на місці події не проводив – де хто в той момент був, чи лежав, сидів. Того ж дня ми 4 години чекали міліцію, до нас взагалі відмовлялися виїхати, зробити опитування й оглянути місце події, - розповів один з членів ініціативної групи протестуючих чорнобильців Володимир СУМАРОКОВ. - Нам пропонували скласти протокол у Київському райвідділі міліції, але тільки на нашу вимогу взяли показання всіх свідків».

«Але на території наметового містечка жодних слідчих дій з боку правоохоронців не було, нічого не було», - наголосив чорнобилець.

Він також спростував учорашню заяву прокурора Донецької області Володимира ВИШИНСЬКОГО на прес-конференції про те, що в штабному наметі у момент його демонтажу перебувало двоє людей, а Г. Конопльов нібито був за його межами.

«Правоохоронці стверджують, що в наметі були на момент його демонтажу лише двоє людей, ми вчора буквально по головах перерахували – там було більш як 10 людей на момент штурму, всі один одного знають, хто біля кого лежав. Тоді взагалі людям наступали на голови, на руки, на ноги», - повідомив В. СУМАРОКОВ. Він додав: «Геннадій Конопльов – єдиний, хто спав на розкладачці, а не на підлозі.

На момент штурму намету він був у наметі на цій розкладачці. І ми навіть припускаємо, що коли заливали печі, чадний газ опускався вниз, і Конопльов одержав, напевно, максимальну дозу цього газу і диму».

За словами В. СУМАРОКОВА, «коли намет стягнули, наші хлопці його винесли на руках і поклали під ялиночку, але він вже практично не подавав ознак життя. Є живі свідки, є самі люди, які його виносили з території намети».

Але міліція нічого не захотіла об`єктивно розслідувати, поскаржився чорнобилець.

«І зараз ніхто не спить на його розкладачці, яка була першою внесена до нового намету. Там лежать квіти, стоїть його портрет і горять свічки», - резюмував В. СУМАРОКОВ.