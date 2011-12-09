Шестикласник задушився через гру «Собачий кайф»?

У Донецькій області за фактом смерті шестикласника порушено кримінальну справу

Донецьк. 9 грудня. УНІАН. В Торезі Донецької області за фактом смерті учня 6 класу порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу «доведення до самогубства, здійснене щодо неповнолітнього».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Торезького міського відділення міліції.

У повідомленні нагадали, що минулого тижня 11-річний школяр покінчив життя самогубством. Повішеним у будинку його виявив дідусь, який напередодні майбутніх вихідних приїхав запросити внука провести разом час. Він і повідомив у міліцію про трагедію. За словами начальника відділення кримінальної міліції у справах дітей Максима ХЛОПЧУРА, виховувався школяр у благополучній сім`ї, конфліктів з матір`ю і вітчимом у нього не виникало. Батьки постійно навідувалися в школу і цікавилися успішністю і поведінкою хлопчика. Вчителі й однокласники відгукувалися про нього як про старанного, доброзичливого і товариського учня. Він серйозно займався футболом, причому тренери покладали на хлопчика великі надії.

Одна з версій, яку висуває міліція, – хлопчик став жертвою поширеної серед підлітків гри в «задушення» - дехто називає її «Собачий кайф», «Летаргічний сон» або «Гра в мурашки». Виявилося, що друзям-однокласникам знайома ця «забава».

За фактом смерті шестикласника порушено кримінальну справу, ведеться слідство.