На Волині представлено нового прокурора

23:20, 09 грудня 2011
Суспільство
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Повідомляє прес-служба

Сьогодні заступник генерального прокурора України Анатолій ПРИШКО представив нового прокурора Волинської області Андрія ПАРАКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Колишній прокурор Волинської області Андрій ГІЛЬ тепер працюватиме заступником прокурора Рівненської області.

Як повідомлялося, 37-річний А.ПАРАКА до цього обіймав посаду першого заступника прокурора Івано-Франківської області.

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