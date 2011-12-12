В Україні скоротилася грошова маса

В Україні грошова маса в листопаді 2011 року скоротилася на 2,1% (з початку року збільшилася на 9,1%) - до 652,4 млрд. грн., монетарна база - на 1,3% (з початку року збільшилася на 2,4%) - до 231 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у листопаді скоротився на 2,1% (з початку року збільшився на 12,3%) - до 464,8 млрд. грн. В тому числі депозити юридичних осіб скоротилися на 5,3% (з початку року збільшилися на 14,4%) - до 162,6 млрд. грн., депозити фізичних осіб - на 0,3% (з початку року збільшення становило 11,2%) - до 302,2 млрд. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень у листопаді скоротився на 0,7% (збільшення з початку року становило 9,6%) - до 793,6 млрд. грн. В тому числі залишки за кредитами, наданими юридичним особам, скоротилися на 0,6% (з початку року збільшилися на 14,4%) - до 594,2 млрд. грн., фізичним особам — на 1,2% (падіння в початку року становило 2,5%), до 199,3 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в листопаді скоротився на 2,2% (з початку року збільшився на 0,6%) – до 184,2 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець листопада становив 17,4 млрд. грн. Норматив обов'язкових резервів становив 14,2 млрд. грн., з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 11,4 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець листопада станови 6,2 млрд. грн.

У листопаді обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку станови 6 млн. грн., з початку року – 161,3 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у листопаді станови 7,6 млрд. грн. (з початку року – 17,8 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.