У Великій Британії зафіксували третій спалах захворювання на ящур

У Великій Британії увечері 8 серпня був підтверджений третій за тиждень випадок захворювання худоби ящуром, пише газета The Daily Telegraph.

На фермі в графстві Суррей, де були виявлені хворі тварини, вже забито 50 голів худоби.

За словами ветеринарів, чергове вогнище захворювання знаходиться недалеко від двох ферм, де ящур був виявлений раніше.

Тим часом уряд Великої Британії ослабив накладені раніше обмеження на перевезення худоби країною. Це було зроблено для того, щоб дати можливість відповідним службам вивозити на забій тварин, у яких підозрюють наявність ящура.

Одночасно з цим представники служб, що займаються розслідуванням спалаху захворювання, провели перший допит у цій справі. Допитуваним став один із співробітників компанії Merial, яка поки вважається найбільш ймовірним джерелом розповсюдження вірусу.

Нагадаємо, напередодні з`ясувалося, що в лабораторіях згаданої компанії не дотримувалися норми дотримання заходів біологічного захисту: у приміщеннях відчувався протяг, у деяких кімнатах не проводилася обов`язкова дезинфекція, співробітники ігнорували правила носіння захисних костюмів і так далі.

Одним з напрямів діяльності компанії Merial є вивчення вірусу, що викликає захворювання на ящур.

Лента.ру