ФСБ шукає власника нелегального російсько-українського бензопроводу

Співробітники управління ФСБ Росії по Ростовській області спільно з оперативниками обласного ГУВС виявили нелегальний трубопровід, яким перекачували паливно-мастильні матеріали з Росії на територію України, повідомляє РІА Новостиз посиланням на прес-службу регіонального управління ФСБ.

"За даними оперативників, за добу через трубопровід, прокладений через дно річки, на територію сусідньої держави контрабандно перекачували близько 50-60 тонн ПММ, орієнтовною вартістю 650-750 тисяч рублів", - зазначається в повідомленні прес-служби.

Тепер оперативники шукають власників трубопроводу.

За даними прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області, з початку поточного року це четвертий виявлений факт прокладки нелегального трубопроводу.