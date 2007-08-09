Українцям пропонують самим лізти під машини?

Технічний стан деяких автобусів, які перевозять громадян на відпочинок до Криму, не витримує ніякої критики. Як передає кореспондент УНІАН, начальник Головного управління МВС України в Криму Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на брифінгу в Сімферополі повідомив, що останнім часом у Криму було зупинено кілька несправних автобусів, які перевозили курортників.

Так, на Ангарському перевалі було зупинено автобус марки «Кароза», що перевозив людей на екскурсію. При перевірці було виявлено несправну гальмівну систему, правоохоронці склали протокол. На днях також на Ангарському перевалі було зупинено автобус «Кароза», що перевозив дітей на відпочинок до Міжнародного дитячого центру «Артек». При перевірці автобуса було виявлено технічні несправності.

У зв`язку з такою ситуацією головний міліціонер Криму закликав громадян поклопотатися про свою безпеку і безпеку своїх дітей. «Ви хоч на нього (автобус – УНІАН) гляньте, - закликав А.МОГИЛЬОВ. – Якщо він старий, ви ж себе піддаєте небезпеці!».

Як повідомляв УНІАН, у липні в аварію під Алуштою потрапив пасажирський автобус марки "Кароза". На місці ДТП загинули 6 чоловік, більш як 40 були травмовані, ще одна людина померла від одержаних травм у лікарні. Автобус, який перевозив людей з Умані на відпочинок до Ялти, був технічно зношений.