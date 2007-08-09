Рудьковський: Секретаріат Президента фальсифікує компромат

Міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє, що Секретаріат Президента фальсифікує компромат на політичних опонентів.

Про це йдеться у заяві М.РУДЬКОВСЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою Мінтрансзв’язку.

Сьогоднішні звинувачення колишнього заступнику голови СБУ, екс-заступника міністра внутрішніх справ, а нині кандидата у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадія МОСКАЛЯ міністр назвав “проявом кучмізму в чистому вигляді, коли правоохоронні органи отримували завдання фальсифікувати компромат на політичних опонентів”.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ переконаний, що “на Банковій продовжується лицемірна політика фактично кримінального переслідування опонентів, яка суперечить базовим принципам демократії, верховенства права і навіть людської етики”.

“Такі кроки Секретаріату Президента, підконтрольних йому правоохоронних органів і політичних сил, свідчать про те, що, на жаль, навіть дуже гіркий досвід кучмізму нас нічого не вчить. Зараз політика президентського табору така сама - вони просто цинічно прикрили кучміські методи помаранчевим шарфом, але під ним нічого не змінилось. Ми чудово пам’ятаємо, як КУЧМА хотів на третій строк: і рішення суду було відповідне, і до останнього розроблялись якісь сценарії так чи інакше йому залишитись при владі. Зараз ЮЩЕНКО робить так само, незаконно призначивши вибори”, - зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

“Більш того, вже через два с половиною роки на посаді, він вже на тій стадії, на якій був КУЧМА після десяти років правління”, - переконаний міністр.

Водночас, вважає М.РУДЬКОВСЬКИЙ, “справжня влада на Банковій належить не Президенту, а його канцелярії. Мукачівське угрупування приймає всі політичні рішення, час від часу дозволяючи Президенту філософствувати про роль нації”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Г.МОСКАЛЬ заявив, що міністри внутрішніх справ Василь ЦУШКО, транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ та міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ повинні піти у відставку, тому що скомпрометували себе на цих посадах.

Говорячи про М.РУДЬКОВСЬКОГО, Г.МОСКАЛЬ заявив, що поліція Мюнхена звернулася до МВС України про перевірку причетності родичів РУДЬКОВСЬКОГО до відмивання 8,8 млн. євро и 8 млн. доларів через офшорні компанії. “Як з’ясувалося, РУДЬКОВСЬКИЙ особисто причетний до схем з відмивання грошей”, - зазначив Г.МОСКАЛЬ.