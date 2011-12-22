У Дніпропетровську відкрили окружну дорогу

Сьогодні, 22 грудня, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ і голова Державного агентства автомобільних доріг України Володимир ДЕМІШКАН урочисто відкрили першу чергу об`їзної дороги «Південний обхід Дніпропетровська». Про це повідомляє ІА «Міст-Дніпро». Як відзначив на відкритті губернатор, «це найбільший інфраструктурний проект за 20 років незалежності України, який реалізується на Дніпропетровщині. До сьогоднішнього дня Дніпропетровськ був єдиним обласним центром України, який не мав своєї окружної. Відтепер він її одержав». За словами О.ВІЛКУЛА, «ця дорога - реальне втілення в життя програми реформ Президента України і Комплексної стратегії розвитку регіону. Це наочне підтвердження того, що слова і плани нинішньої влади на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ стають справами. Добрими справами, які змінюють на краще нашу країну, які підвищують стандарти і якість життя людей».

У свою чергу глава «Укравтодора» відзначив, що Дніпропетровщина – єдина область, де проблеми, пов`язані з дорогами, вирішуються швидко. «У Дніпропетровській області всі проблеми, які стосувалися будівництва об`їзної дороги, вирішувалися швидко і своєчасно. Це і підведення комунікацій, і будівництво нових житлових будинків та ін. Це єдина область, де на всі питання і проблеми реагують швидко», - сказав В.ДЕМІШКАН.

Під час відкриття першої черги «Південного обходу Дніпропетровська» О.ВІЛКУЛ від імені Президента України подякував всім працівникам дорожніх організацій, що брали участь в будівництві дороги, кращі з них одержали нагороди від губернатора.

Довідка УНІАН. Протяжність нової дороги - 18 км. Ділянка сполучає між собою два транзитні потоки – з Криворізького і Запорізького шосе. Нова дорога включає міст через річку Мокра Сура, 3 шляхопроводи і 3 дворівневі розв`язки. Вартість першої черги «Південного обходу Дніпропетровська» складає 810 млн. грн.

Дніпропетровська область є лідером із залучення іноземних інвестицій. За станом на жовтень 2011 року об`єм іноземних інвестицій в економіку області перевищив 8 млрд. дол.; 1,1 млрд. дол. - тільки за останні 10 місяців. У результаті, об`єми надходжень податків і зборів до зведеного бюджету області за 2011 рік зросли в 1,4 раза. При цьому в господарському комплексі регіону за цей час одержано більш як 30 млрд. грн. прибутків, що втричі більше показника минулого року.