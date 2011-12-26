«Спільна справа» звинувачує Кисельова в провокації

Громадянський рух «Спільна справа» вважає провокацією передачу Євгена КИСЕЛЬОВА «Велика політика» на телеканалі Інтер від 23-го грудня та вимагає публічних вибачень і спростування недостовірної інформації.

Про це УНІАН заявив координатор руху Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, Олександр МАНДИЧ, який брав участь в дискусії з представниками жіночого клубу «Femen» щодо реальності їхніх пригод у Білорусі, не є і ніколи не був активістом «Спільної справи», як це неодноразово заявляв впродовж передачі Є.КИСЕЛЬОВ.

«Спільна справа» взагалі не була повідомлена про тему цієї передачі і не делегувала на неї своїх представників. Більше того, якби ми навіть були повідомлені, то в жодному випадку не брали б участь у цьому фарсі», - наголосив О.ДАНИЛЮК.

«О.МАНДИЧ, у свою чергу, підтвердив, що він не представлявся ні Є.КИСЕЛЬОВУ, ні редакторам програми, ні будь-кому іншому активістом «Спільної справи», - додав координатор руху.

«Те, що відбувалось у Є.КИСЕЛЬОВА в п'ятницю, свідчить про остаточну зміну формату цієї програми, яка тепер має називатись не «Большая политика», а «Большая стирка», і ведучим якої має стати МАЛАХОВ», - переконаний О.ДАНИЛЮК.