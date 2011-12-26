Наближаються дві річниці трагічних подій

02:49, 26 грудня 2011
Суспільство
1390 0

Звернення учасників форуму у Варшаві

Учасники Українсько-польського форуму партнерства, що відбувся 20-21 грудня у Варшаві, звернулися до парламентів двох держав з пропозицією про прийняття спільної ухвали щодо встановлення Дня пам’яті і поєднання українців і поляків.

Як повідомляє кореспондент ZN.UA, робота форуму складалася з трьох засідань: «Місце і роль України і Польщі в Європі 21 століття», «Економіки України та Польщі, їх взаємний вплив, проблеми, шанси і перспективи», «Співпраця України і Польщі в сфері культури, науки, освіти і виховання молоді».

Під час форуму, окрім євроінтеграційної та економічної складових, було обговорено питання українсько-польського поєднання та примирення, підтримки розширення українсько-польських освітніх проектів, молодіжних, наукових та студентських обмінів, питання візової політики, кордону, а також забезпечення культурно-освітніх та релігійних потреб національних меншин.

За результатами форуму прийнято спільне звернення співголів, в якому зокрема підкреслено: «ми поділяємо глибокий жаль та висловлюємо співчуття родинам усіх невинних жертв трагічних подій на Волині та в інших місцях, де дійшло до трагедії у важкі 40-і роки минулого століття. Водночас, висловлюємо стурбованість спробами окремих політиків ініціювати ухвалення односторонніх тенденційних документів, які можуть мати негативний вплив на українсько-польські відносини. Думаючи про прийдешні покоління і забезпечення миру, добробуту та стабільності в Європі, співголови форуму звертаються до парламентів двох держав з пропозицією про прийняття спільної ухвали щодо встановлення Дня пам’яті і поєднання українців і поляків».

Найбільш цікавими й конраверсійними видалися гуманітарні студії, в яких приймали участь такі відомі українські учені та інтелектуали, як академік НАН України, директор Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди Мирослав Попович, академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Микола Жулинський. З польського боку взяли участь відомі політики й інтелектуали: Адам Даніел Ротфельд, колишній міністр закордонних справ РП, Адольф Южвенко, директор Музею ім. Оссолінських, Хуберт Лашкевич, директор Католицького університету в Любліні, професори Здіслав Найдер та Ян Аксер.

Зокрема на форумі відзначалося, що оскільки насуваються дві річниці трагічних подій: депортаційної акції «Вісла» 1947 року (квітень 2012 року) та Волинських подій 1943-1944 років (липень 2013 року), тому дуже важливо не дати активістам праворадикальних рухів по обидва боки кордону політизувати ці гіркі сторінки нашої спільної історії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter