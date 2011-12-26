Наближаються дві річниці трагічних подій

Учасники Українсько-польського форуму партнерства, що відбувся 20-21 грудня у Варшаві, звернулися до парламентів двох держав з пропозицією про прийняття спільної ухвали щодо встановлення Дня пам’яті і поєднання українців і поляків.

Як повідомляє кореспондент ZN.UA, робота форуму складалася з трьох засідань: «Місце і роль України і Польщі в Європі 21 століття», «Економіки України та Польщі, їх взаємний вплив, проблеми, шанси і перспективи», «Співпраця України і Польщі в сфері культури, науки, освіти і виховання молоді».

Під час форуму, окрім євроінтеграційної та економічної складових, було обговорено питання українсько-польського поєднання та примирення, підтримки розширення українсько-польських освітніх проектів, молодіжних, наукових та студентських обмінів, питання візової політики, кордону, а також забезпечення культурно-освітніх та релігійних потреб національних меншин.

За результатами форуму прийнято спільне звернення співголів, в якому зокрема підкреслено: «ми поділяємо глибокий жаль та висловлюємо співчуття родинам усіх невинних жертв трагічних подій на Волині та в інших місцях, де дійшло до трагедії у важкі 40-і роки минулого століття. Водночас, висловлюємо стурбованість спробами окремих політиків ініціювати ухвалення односторонніх тенденційних документів, які можуть мати негативний вплив на українсько-польські відносини. Думаючи про прийдешні покоління і забезпечення миру, добробуту та стабільності в Європі, співголови форуму звертаються до парламентів двох держав з пропозицією про прийняття спільної ухвали щодо встановлення Дня пам’яті і поєднання українців і поляків».

Найбільш цікавими й конраверсійними видалися гуманітарні студії, в яких приймали участь такі відомі українські учені та інтелектуали, як академік НАН України, директор Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди Мирослав Попович, академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Микола Жулинський. З польського боку взяли участь відомі політики й інтелектуали: Адам Даніел Ротфельд, колишній міністр закордонних справ РП, Адольф Южвенко, директор Музею ім. Оссолінських, Хуберт Лашкевич, директор Католицького університету в Любліні, професори Здіслав Найдер та Ян Аксер.

Зокрема на форумі відзначалося, що оскільки насуваються дві річниці трагічних подій: депортаційної акції «Вісла» 1947 року (квітень 2012 року) та Волинських подій 1943-1944 років (липень 2013 року), тому дуже важливо не дати активістам праворадикальних рухів по обидва боки кордону політизувати ці гіркі сторінки нашої спільної історії.