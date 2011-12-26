Янукович про житло, молодь і народжуваність

Ефективна реалізація державної програми «Доступне житло» є важливою умовою для успішної самореалізації громадян, насамперед молоді, в Україні. Про це, як повідомляє прес-служба, сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю програмі «Вечори з Віталієм Коротичем».

Сьогодні, наголосив Президент, влада має докласти всіх зусиль, щоб забезпечити громадянам мотивації для життя і роботи в своїй державі. «Треба створювати всі умови, щоб у людей була можливість працевлаштуватися. А для цього потрібне житло, потрібна гідна заробітна плата», – зазначив В.Янукович. Програма «Доступне житло» - одна з найважливіших в цьому контексті, зауважив він.

«Ця програма передбачає, що ми повинні за короткий період часу – за п’ять, максимум десять років, побудувати велику кількість житла. Є така мета. Така програма вже практично підготовлена», – підкреслив Президент.

«Ми суттєво вивчили цю проблему. І я знаю, що це буде впливати і на зростання економіки, і на народжуваність. Йдеться про комплексне питання… І це буде величезна справа для людей, для молоді», – зазначив він.