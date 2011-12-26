Завтра в Україні - від 8° морозу до 7° тепла

Завтра вночі на півночі Лівобережжя України місцями очікується невеликий мокрий сніг, вдень у північній та східній частині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, у південній частині та в Карпатському регіоні місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний, 7-12 м/с, у східних областях та на півночі Лівобережжя пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області у вівторок вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-7°. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.