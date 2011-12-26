Випуск підручників - це втрачені гроші

Рахункова палата заявляє, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту протягом останніх 9 років не забезпечує належної координації роботи з видання підручників та неефективно, неекономно і з порушеннями використовує бюджетні кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рахункової палати, це з’ясувалося за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у 2010-2011 роках на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками.

У повідомленні наголошується, що державне замовлення на виготовлення і доставку підручників, яке затверджується практично наприкінці бюджетного року, є формальним і не виконує функцій державного регулювання цієї сфери та фактично не впливає на випуск навчальної літератури. При технології виготовлення підручників до п’яти місяців постійною є практика спрямування коштів на цю мету за два-три місяці до початку навчального року.

У результаті для термінового виготовлення підручників видавництва закуповували папір за цінами, вищими за ринкові на 30-40 відс., внаслідок чого неефективно використано 6,9 млн. грн. бюджетних коштів.

Міносвіти не перевірив виробничі потужності переможця тендерних процедур з надання поліграфічних послуг ТОВ "Побутелектротехніка", яке виявилося фактично посередником, а не виконавцем замовлення. Тому після випуску 10 найменувань підручників на рахунку підприємства залишилося від 66% до 84% отриманих коштів, що призвело до додаткових витрат з бюджету 5,9 млн. грн.

Непрозорою є і процедура конкурсного відбору підручників та ухвалення рішень про їхнє видання, наголосили у Рахунковій палаті. Так, на випуск 24 підручників, які не подавалися на конкурс або не стали в ньому переможцями, з порушенням чинного законодавства використано 30,9 млн. грн. Водночас у 2010 році не видано 20 найменувань підручників-переможців і 50 – у 2011-му.

Однак, не забезпечивши своєчасного спрямування коштів для планомірного виготовлення підручників, Міносвіти уникнув відповідальності, передавши усі повноваження в цій сфері Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Разом з тим, ця установа, належним чином не організувавши вчасне виконання поставлених завдань, надавала дозволи видавництвам на комерційний друк. Як наслідок, вартість підручника зростала у 2-3 рази.

При цьому у 2010-2011 роках, через затримку із забезпеченням учнів підручниками, їх купували власним коштом до 35% опитуваних, а навчальна література, надрукована за держзамовленням, зберігалася на складах виробників протягом двох місяців. Крім того, запроваджений інститутом недосконалий порядок визначення реальної потреби у підручниках призвів до надлишкового випуску 515,7 тис. примірників, які фактично не використовуються, тоді як на їхнє видання витрачено 8,6 млн. грн. з державного бюджету.

Основна причина вказаних порушень - незадовільна організація роботи Міносвіти. Спрямовані з бюджету 319 млн. грн. на випуск підручників не забезпечили потреб навчальних закладів у сучасній навчальній літературі. Зокрема, не забезпечені підручниками учні з особливими потребами та діти національних меншин, для яких окремі найменування не видавалися жодного разу за останні 20 років.

Аудитори зазначили, що за умов економного й ефективного використання бюджетних коштів лише у 2010-2011 роках можна було додатково видати 3,4 млн. підручників або майже на чверть більше виготовлених.