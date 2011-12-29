В Одесі викрали колишнього бізнесмена

Працівники УБОЗ ГУМВС України у Харківській області спільно з СБУ затримали двох зловмисників, які в Одесі викрали людину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зловмисники запросили у кафе колишнього підприємця - 27-річного громадянина однієї із південних республік, нібито для ділових переговорів, а потім, погрожуючи йому фізичною розправою, на автомобілі вивезли в невідомому напрямку. Було встановлено, що до викрадення мають відношення двоє уродженців Грозного (РФ). Потерпілого було перевезено з Одеси у Харків і поміщено в одну із найманих квартир у центрі міста.

У ході спецоперації, проведеної правоохоронцями із залученням бійців загону "Сокіл", чоловіка звільнено. Він не постраждав. Двох зловмисників, що також перебували у квартирі, затримано.

З`ясовано, що зловмисники викрали чоловіка для того, щоб він відмовився від свідчень, які давав у суді як свідок відносно одного громадянина. Викрадачі погрожували розправитися із сім`єю викраденого, а його самого змушували покинути Україну.

Відносно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 386 (перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.